أعداء الإنسانية.. تنظيم «داعش» يعود ويتمدد فى موزمبيق

الحكومة الأمريكية تبرعت بـ22 مليون دولار فى مارس 2024.. و100 مليون دولار تعهدت بها بالفعل لتمويل مشاريع بناء السلام

برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة يقول إنه خفض عدد حالاته إلى النصف تقريبًا فى الأشهر الثلاثة الأولى من ٢٠٢٤ مقارنة بـ٢٠٢٣

وكالة الطاقة الدولية حذرت من أن استمرار تأخير المشروع يمكن أن يزيد من توترات السوق فى المستقبل وتقلب الأسعار

وكالة الطاقة الدولية: تحسن إمدادات الغاز العالمية ساعد فى خفض أسعار الغاز فوق المتوسط فى عام ٢٠٢٣

توتال تدعى أنها استثمرت ٤٠ مليون دولار بين عامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ لدعم الاقتصاد المحلى وحقوق الإنسان

مشروع فرع تنظيم داعش فى موزمبيق المُتجدد يُهدد الاستثمار الدولى فى احتياطيات الغاز بموزمبيق

يقوم فرع تنظيم «داعش» بحشد القوات، والسيطرة مؤقتًا على الأراضي وحكمها، والعمل عبر نطاق جغرافي لم يسبق له مثيل منذ عام 2022 على الأقل.

بدأ فرع تنظيم «داعش» في موزمبيق في زيادة معدل هجماته في ديسمبر 2023 وحافظ على معدل أعلى في يناير وفبراير 2024 كجزء من الحملة العالمية لتنظيم «داعش».

حملة الهجوم «اقتلوهم حيث ثقفتموهم». سجلت قاعدة بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها «ACLED» أن فرع تنظيم داعش في موزمبيق شن 57 هجومًا منذ 19 ديسمبر 2023.

وهذا المعدل هو أكثر من ضعف الهجمات التسعة شهريًا تقريبًا في المتوسط من يناير إلى نوفمبر 2023. نفذ التنظيم ستة هجمات في النصف الأول من شهر مارس، مما جعله في طريقه لتجاوز متوسطه الشهري في عام 2023 على الرغم من وصول هجومه إلى ذروته في فبراير. وقد واصلت الجماعة هذا النشاط المتزايد على الرغم من موسم الأمطار السنوي في موزمبيق من يناير إلى مارس، عندما تسببت الظروف الجوية السيئة تاريخيًا في انخفاض الهجمات.

قوة الأمن الإقليمية فى موزمبيق بدأت بالانسحاب فى ديسمبر ٢٠٢٣.. وتُخطط للانسحاب الكامل بحلول يوليو ٢٠٢٤

ولاية الساحل التابعة لـ«داعش» خففت من نهجها تجاه المدنيين وبدأت في استخدام نفس تدابير العلاقات العامة مع فرع التنظيم فى موزمبيق

خبراء إقليميون أبلغوا هيئة الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله» فى أوائل مارس ٢٠٢٤ أن أعدادًا كبيرة من مقاتلى «داعش» يستخدمون هذه الطرق للانتقال إلى موزمبيق

هجوم فرع تنظيم «داعش» فى موزمبيق يُظهر أن تعديلاته ساعدته فى إعادة بناء قاعدته المقاتلة وتزويدها بالإمدادات

الإرهاب دمر ٥٠ ألف وظيفة منذ ٢٠٢٢ وادعى السكان المحليون أن العائدين من النزوح لا يزال لديهم القليل من الفرص الاقتصادية

المساعدة الأمنية الإقليمية أدت إلى خفض عدد مقاتلي فرع تنظيم «داعش» فى موزمبيق من ٢٥٠٠ إلى ٢٨٠ فقط بحلول بداية ٢٠٢٣

فرع تنظيم «داعش» فى موزمبيق نفذ ١١ هجومًا بين ٩ و٢٨ فبراير مُتجاوزًا الهجمات السبع التى نفذها فى توغله السابق بشيورى خلال أكتوبر ٢٠٢٢

عمليات التنظيم

نفذ فرع تنظيم داعش في موزمبيق عدة هجمات كبيرة على طول الساحل الأوسط لمقاطعة كابو ديلجادو في شمال موزمبيق والتي تتميز بخطورتها وعزمها على السيطرة على المراكز السكانية.

واحتل مسلحو فرع تنظيم داعش في موزمبيق بلدة موكوجو في الفترة من ٢١ يناير إلى ٣١ يناير، وهي المرة الأولى التي تسيطر فيها المجموعة على مستوطنة كبيرة منذ أغسطس ٢٠٢١.

وفقًا لـ«ACLED» قام مقاتلو فرع تنظيم داعش في موزمبيق بتثبيت تفسيرهم الصارم للشريعة خلال الأيام العشرة التي سيطروا فيها، بما في ذلك التدابير التي حظرت قصات شعر معينة، وبيع الكحول، والملابس.

عاد ما لا يقل عن ١٥٠ مسلحًا بعد ما يزيد قليلًا عن أسبوع من انسحابهم من موكوجو في ٩ فبراير، وهاجموا موقعًا للجيش الموزمبيقي أقيم في البلدة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ٢٠ جنديًا في أعنف هجوم على القوات الموزمبيقية منذ مارس ٢٠٢١.

احتل مقاتلو فرع تنظيم داعش في موزمبيق بلدة كيسانجا، على بعد ٢٥ ميلًا جنوب موكوجو على طول الساحل الموزمبيقي، بعد عدة أسابيع، في الفترة من ٢ إلى ١٦ مارس.

اندفع فرع تنظيم داعش في موزمبيق في نفس الوقت إلى جنوب كابو ديلجادو بكثافة أكبر من أي وقت مضى، مما يدل على زيادة قدرته وامتداده الجغرافي.

بدأت مفرزة مكونة من ٢٠٠ مسلح تقريبًا بالتقدم جنوبًا من موكوجو في ١٩ يناير ووصلت إلى أقصى المناطق الجنوبية في مقاطعة كابو ديلجادو في ٢٩ يناير.

نفذ المقاتلون أول هجوم لـ فرع تنظيم داعش في موزمبيق في منطقة مكوفي منذ يونيو ٢٠٢٢، قبل أن يتحركوا جنوبًا إلى منطقة تشيوري بحلول ٩ فبراير، حيث نفذوا ما يقرب من ثلاثة أسابيع من الرعب في جميع أنحاء المنطقة.

نفذ فرع تنظيم داعش في موزمبيق ١١ هجومًا بين ٩ و٢٨ فبراير، متجاوزًا الهجمات السبع التي نفذها في توغله السابق في شيوري في أكتوبر ٢٠٢٢.

انسحب مقاتلو فرع تنظيم داعش في موزمبيق من تشيوري، وعادوا شمالًا بين ٢٨ فبراير و٦ مارس.

وقام التنظيم بتكييف علاقاته المدنية وتكتيكاته العسكرية في عام ٢٠٢٣ لإعادة البناء بعد أن ألحقت القوات الإقليمية انتكاسات عسكرية كبيرة في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، مما أرسى أسس هذا الانبعاث.

أدى النشر الأولي لـ١٠٠٠ من قوات الأمن الرواندية و٢٠٠٠ جندي من البعثة الإقليمية لمجموعة تنمية جنوب إفريقيا «SADC» إلى موزمبيق إلى إلحاق انتكاسات شديدة بالجماعة بعد وصولها إلى موزمبيق في يوليو ٢٠٢١.

قامت القوات الإقليمية بتطهير فرع تنظيم داعش في موزمبيق من المناطق المحيطة بالمقاطعة، وأخرجهم من عاصمة المنطقة التي سيطروا عليها لمدة عام تقريبًا، وبدأوا في تطهير ملاذاتهم الريفية الداعمة.

أدت المساعدة الأمنية الإقليمية إلى خفض عدد مقاتلي فرع تنظيم داعش في موزمبيق من ٢٥٠٠ إلى ٢٨٠ فقط بحلول بداية عام ٢٠٢٣، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة صدر في فبراير ٢٠٢٣.

بدأ مقاتلو فرع تنظيم داعش في موزمبيق في نشر الرسائل على المدنيين في أواخر عام ٢٠٢٢ لتعزيز شرعية الجماعة. أصبحت هذه الجهود أكثر تضافرًا عبر التنظيم في أوائل عام ٢٠٢٣ في جهد واضح لبناء علاقات مع المدنيين وتصوير الجماعة كحليف بدلًا من الظالم. تضمنت تكتيكات الجماعة طمأنة النازحين العائدين بأنها لن تهاجمهم، أو شراء البضائع من السكان المحليين أو عرض تعويضهم عن الأشياء المسروقة، وتطوير روايات مضادة مختلفة لادعاءات الحكومة من أجل تسليط الضوء على أوجه القصور الحكومية.

استفاد هذا التحول في نهج فرع تنظيم داعش في موزمبيق تجاه المدنيين من المظالم الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي فشل نهج الحكومة الموزمبيقية المرتكز على الجيش في معالجتها على الرغم من تحسن الوضع الأمني.

لم تنجح برامج التدريب الأمريكية وغيرها من الشركاء في تحسين قدرات القوات الموزمبيقية على مكافحة الإرهاب في مجالات رئيسية مثل القضاء على انتهاكات قوات الأمن في شمال موزمبيق، وهو ما كان واضحًا منذ تصاعد نشاط فرع تنظيم داعش في موزمبيق في عام ٢٠٢٤.

وكانت القوات الرواندية هي القوة الأساسية ووحدات تنفذ عمليات رئيسية تركز على المجتمع، مثل التوسط بين المدنيين وقوات الأمن الموزمبيقية، وتشييد المباني لتعزيز الاقتصادات المحلية، وتوفير المواد التعليمية للأطفال المحليين.

كما دمر الإرهاب أكثر من ٥٠ ألف وظيفة اعتبارًا من عام ٢٠٢٢، وادعى السكان المحليون أن العائدين من النزوح لا يزال لديهم القليل من الفرص الاقتصادية. يؤدي هذا الافتقار إلى انتشار العنف من خلال دفع الناس للانضمام إلى الجماعات الإرهابية أو الميليشيات المحلية.

كما استفاد فرع تنظيم داعش في موزمبيق من قدرات القوات الموزمبيقية والقوات الشريكة والفجوات في التنسيق لتوسيع منطقة عملياتها وشبكة الدعم بعيدًا عن الساحل.

بدأ مقاتلو فرع تنظيم داعش في موزمبيق، التحرك في مجموعات هجومية أصغر والانتقال بشكل دوري إلى مناطق جديدة في عام ٢٠٢١ للاستفادة من نقص قوات الأمن خارج ساحل موزمبيق.

أعاقت هذه الثغرات رد فعل الحكومة على الهجوم الأخير الذي شنه تنظيم داعش، ولم تبدأ القوات الموزمبيقية الرواندية المشتركة الاشتباكات مع المسلحين سوى مرتين منذ بدء الهجوم، ولم تسترد القوات الموزمبيقية البلدات التي استولى عليها تنظيم داعش إلا بعد انسحاب المقاتلين بالفعل.

واضطر الجنود الموزمبيقيين الروانديين أيضًا إلى الانتشار في تشيوري من منطقة مجاورة ولم يتمكنوا من تقليص حرية حركة مئات المسلحين.

يُظهر هجوم فرع تنظيم داعش في موزمبيق، أن تعديلاته ساعدته في إعادة بناء قاعدته المقاتلة وتزويدها بالإمدادات، مما يقوض الجهود العسكرية لاحتواء المجموعة.

إن العدد المُقدر بـ٣٥٠ مسلحًا الذين يعملون في جميع أنحاء كابو ديلجادو في عام ٢٠٢٤ هو أكثر بكثير من ١٦٠-٢٠٠ مقاتل متمرسين قالت الأمم المتحدة أنهم قوام فرع تنظيم داعش في موزمبيق جاء ذلك في تقرير يناير ٢٠٢٤.

تمكن فرع تنظيم داعش في موزمبيق أيضًا من شن هذه الهجمات المتزامنة على الرغم من تقييم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نفس تقرير يناير ٢٠٢٤ أن مقتل قائد العمليات في أغسطس ٢٠٢٣ كان خسارة كبيرة للجماعة.

يشكل كادر مقاتلي فرع تنظيم داعش في موزمبيق الآن تهديدًا كبيرًا وأكثر مرونة على الرغم من كونه جزءًا صغيرًا من القوة العددية الإجمالية التي تمتعت بها المجموعة في ذروتها في عام ٢٠٢١.

ومن المُرجح أن الشبكة الإقليمية لتنظيم الدولة «داعش» قدمت التوجيهات والموارد الاستراتيجية التي دعمت تقدم المجموعة وعودة ظهورها.

سافر كبار قادة فرع تنظيم «داعش» في موزمبيق عبر تنزانيا في أوائل عام ٢٠٢٣ للقاء كبار القادة من ولاية وسط أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة «داعش» (ISCAP) في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمناقشة الاستراتيجية والتكتيكات العملياتية.

أخبر خبراء إقليميون هيئة الإذاعة الألمانية المملوكة للدولة دويتشه فيله في أوائل مارس ٢٠٢٤ أن أعدادًا كبيرة من مقاتلي داعش يستخدمون الآن هذه الطرق للانتقال إلى موزمبيق.

كما ألمح الرئيس الموزمبيقي أيضًا إلى تسلل موجهي تنظيم الدولة «داعش» إلى شمال موزمبيق من تنزانيا في فبراير.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في فبراير ٢٠٢٤، أن المكتب الإقليمي لتنظيم داعش في شرق أفريقيا تعافى إلى حد كبير منذ أن قتلت القوات الأمريكية زعيمه بلال السوداني في الصومال في يناير ٢٠٢٣، وأرسل مؤخرًا أموالًا إلى فروع تنظيم الدولة «داعش» في وسط أفريقيا.

سبق للشبكة الإقليمية لتنظيم الدولة «داعش» المتمركزة في الصومال أن نسقت سفر كبار مدربي تنظيم الدولة «داعش» وتوزيع الأموال على المنتسبين إليه في جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق لتحسين التكتيكات والقدرات العسكرية في وقت مبكر من عام ٢٠٢٠.

أنشطة متزايدة

تستمر أنشطة فرع تنظيم «داعش» في موزمبيق في عكس التكتيكات والخطابات العالمية المهيمنة لتنظيم داعش، مما يُظهر تأثيرًا مركزيًا قويًا لداعش على المجموعة على الرغم من عدم وجود قيادة مركزية لداعش وسيطرة على فرع تنظيم «داعش» في موزمبيق.

كما خففت ولاية الساحل التابعة لتنظيم الدولة «داعش» من نهجها تجاه المدنيين وبدأت في استخدام نفس تدابير العلاقات العامة في نفس الوقت تقريبًا مع فرع تنظيم داعش في موزمبيق، حيث بسطت سيطرة أكبر على الأراضي في أبريل ٢٠٢٣. قامت كلتا المحافظتين بمحاكاة جهود التوعية السكانية التي يبذلها داعش.

وقد بدأت هذه الحركة في العراق وسوريا في عام ٢٠١٤ من خلال توزيع كتيبات باللغة العربية واللغات المحلية، مما يؤكد على التكتيكات المشتركة عبر الولايات التابعة للتنظيم الأم.

كما استهدف فرع تنظيم داعش في موزمبيق، المسيحيين بشكل كبير خلال هجومه، في أعقاب ميول داعش الراسخة للتركيز على الهجمات على المسيحيين والإعلان عنها بشكل كبير في جميع أنحاء مقاطعاتها.

استهدفت الجماعة العديد من المدنيين والقرى المصنفة على أنها مسيحية ودمرت ١٨ كنيسة على مدار ثلاثة أسابيع في فبراير الماضي، مما يمثل أكبر حملة متواصلة من الهجمات على الممتلكات المسيحية في كابو ديلجادو منذ بدء التمرد في عام ٢٠١٧.

إن الانخفاض المستمر في الدعم الدولي لشمال موزمبيق سابق لأوانه ويتعارض مع التهديد المتزايد الذي يشكله فرع تنظيم داعش في موزمبيق، والذي يمكن أن يخلق فراغا يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن ويقوض جهود بناء السلام الحاسمة التي تدعمها الولايات المتحدة.

بدأت قوة الأمن الإقليمية في موزمبيق بالانسحاب في ديسمبر ٢٠٢٣، وتخطط للانسحاب الكامل بحلول يوليو ٢٠٢٤.

وقد أشار القادة الإقليميون مرارًا وتكرارًا إلى أن هناك القليل من الإرادة السياسية أو الأموال اللازمة لتمديد المهمة إلى ما بعد الموعد النهائي في يوليو ٢٠٢٤.

قدم الاتحاد الأوروبي ملايين الدولارات لدعم الوجود الرواندي المستمر في موزمبيق، لكن عدم الاستقرار الإقليمي يهدد بإضعاف فعالية القوات الرواندية وقدراتها.

موقف الشركاء الإقليميين

إن الصراع غير ذي الصلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يقلق بشكل متزايد الشركاء الإقليميين والروانديين، مما يهدد بمزيد من إضعاف قوات الأمن المنهكة وخلق المزيد من الثغرات التي يتعين على فرع تنظيم داعش في موزمبيق سدها.

تصاعد العنف بين المتمردين المدعومين من رواندا والقوات الكونغولية منذ فشل وقف إطلاق النار في أكتوبر ٢٠٢٣، مما دفع مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي إلى نشر البعثة في جمهورية الكونغو الديمقراطية «SAMIDRC» في ديسمبر ٢٠٢٣ لوقف تقدم المتمردين.

تعمل «SAMIDRC» على إجهاد النطاق اللوجستي والإرادة السياسية لمواصلة دعم مهمة «SADC» في موزمبيق، خاصة وأن جنوب أفريقيا وتنزانيا هما المساهمان الرئيسيان بقوات في «SAMIDRC» ومساهمين كبيرين في موزمبيق.

كما تدعم مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي «SADC» ورواندا أطرافًا متعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يخلق عقبة محتملة أخرى أمام التنسيق الضعيف بالفعل بين قوات الأمن في موزمبيق.

كما تقوم البرامج الإنسانية المدعومة دوليًا بقطع الدعم بسبب مشاكل التمويل مع تدهور الوضع الأمني.

يقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه خفض بالفعل عدد حالاته إلى النصف تقريبًا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٣، وسيتعين عليه خفض المساعدة بشكل أكبر إلى ما يقرب من ربع ما قدمه في عام ٢٠٢٣.

أدى هجوم فرع تنظيم داعش في موزمبيق، إلى نزوح أكثر من ١٠٠ ألف شخص منذ ديسمبر ٢٠٢٣. كما يعد نقص الغذاء والاحتياجات الأساسية من الدوافع الرئيسية لتجنيد الإرهابيين.

إن تزايد انعدام الأمن سوف يقوض جهود بناء السلام التي تبذلها الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء والتي تهدف إلى توفير حلول أكثر استدامة من خلال معالجة الدوافع الجذرية للإرهاب.

وتشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر في هذه الجهود، حيث تعد موزمبيق شريكًا ذا أولوية للولايات المتحدة من خلال قانون الهشاشة العالمية.

تبرعت الحكومة الأمريكية بمبلغ إضافي قدره ٢٢ مليون دولار في مارس ٢٠٢٤ إضافة إلى ١٠٠ مليون دولار تعهدت بها بالفعل لتمويل مشاريع بناء السلام. يقول المسئولون الأمريكيون إن هذه البرامج تهدف إلى تمكين مسئولي الحكومة المحلية من تقديم الخدمات، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وزيادة فرص التعليم والتوظيف.

ولن تتمكن هذه الجهود الحاسمة من ترسيخ جذورها إذا لم تتم تلبية الاحتياجات الأساسية للجوع والأمن، الأمر الذي منع نصف مليون موزمبيقي من العودة إلى ديارهم، وتسبب في نزوح ١٠٠ ألف آخرين منذ ديسمبر ٢٠٢٣، وأجبر آخرين على إعالة أنفسهم في غياب الدولة.

عمليات التنظيم تهدد استثمارات الطاقة

التقديرات الإجمالية تشير إلى أن المشروع سيوظف 15000 شخص موزمبيق تمتلك حصة 15% فى مشروع توتال و10% حصة فى مشروع إكسون موبيل بنك ستاندرد يتوقع أن تصبح موزمبيق رابع أكبر منتج للغاز الطبيعى المُسال فى العالم إذا تم تطوير رواسبها البحرية

يهدد مشروع فرع تنظيم داعش في موزمبيق المُتجدد الاستثمار الدولي في احتياطيات الغاز في موزمبيق، مما من شأنه أن يُعزز الاقتصاد المحلي والوطني لمعالجة الدوافع الاقتصادية الرئيسية للإرهاب والمساعدة في تخفيف النقص الدولي في الغاز حيث تسعى الدول إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي.

ويقوض التصاعد الحالي في أعمال العنف الخطط التي تدعمها الولايات المتحدة لإعادة تشغيل مشاريع الغاز الوطني المسال التي علقها المستثمرون بسبب الإرهاب. خططت شركة النفط والغاز الفرنسية توتال لإعادة تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق في أوائل عام ٢٠٢٤.

وقد أخر الإرهاب المشروع منذ عام ٢٠٢١. وتحث توتال وكالة الائتمان الفيدرالية الأمريكية على إطلاق ٤.٧ مليار دولار من القروض المضمونة لمشروع الغاز الطبيعي المسال في عام ٢٠٢١.

كابو ديلجادو، ولكن يقال إن الوكالة والدائنين الآخرين يشعرون بالقلق إزاء الوضع الأمني في المقاطعة. نصحت فرنسا بشدة بعدم السفر إلى المدن الساحلية الرئيسية التي تعمل فيها توتال في فبراير بسبب النشاط الإرهابي، مما يزيد من تعقيد خطط توتال.

تستكشف شركة النفط والغاز الأمريكية إكسون موبيل أيضًا إمكانيات البناء لمشروع «Rovuma LNG» الخاص بها كمساهم أغلبية مشترك وتتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن جدواه اعتمادًا على الوضع الأمني في عام ٢٠٢٥.

وتمثل هذه المشاريع مصدرا هاما للاستثمار الدولي الذي من شأنه أن يعزز الاقتصاد المحلي والوطني، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في معالجة الدوافع الاقتصادية الرئيسية للتمرد.

وتمتلك الدولة الموزمبيقية حصة ١٥٪ في مشروع توتال وحصة ١٠٪ في مشروع إكسون موبيل، وأجرى بنك ستاندرد ومقره جنوب أفريقيا مراجعة مستقلة لمشروع روفوما الذي توقع أنه سيضيف ما بين ٤ إلى ٥ مليارات دولار إلى إيرادات الحكومة الموزمبيقية السنوية ويخلق ما لا يقل عن ٢٠ ألف فرصة عمل.

تُشير التقديرات الإجمالية إلى أن المشروع سيوظف ١٥٠٠٠ شخص. تدعي توتال أيضًا أنها استثمرت بالفعل ٤٠ مليون دولار بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ لدعم الاقتصاد المحلي وحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي لمشروع الغاز الخاص بها.

وشملت هذه الجهود البرامج الزراعية والتعليمية والإنسانية والصحية وخلق فرص العمل. كما وافق شركاء توتال في مشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق على إنشاء مؤسسة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي في عام ٢٠٢٣.

وستنتج هذه المشاريع كميات كبيرة من الغاز من شأنها أن تساعد في معالجة أزمة الغاز العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والجهود الأوروبية للتحول بعيدًا عن الإمدادات الروسية.

أفادت وكالة الطاقة الدولية «IEA» في يناير ٢٠٢٤ أن تحسن إمدادات الغاز العالمية ساعد في خفض أسعار الغاز فوق المتوسط في عام ٢٠٢٣ مع استمرار أوروبا في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مما أدى إلى زيادة الطلب العالمي من الموردين الآخرين.

ومع ذلك، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن استمرار تأخير المشروع هو عامل محتمل يمكن أن يزيد من توترات السوق في المستقبل وتقلب الأسعار.

ويتوقع بنك ستاندرد أن تصبح موزمبيق رابع أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم إذا تم تطوير رواسبها البحرية، مما يجعلها المورد الرئيسي لآسيا والمحيط الأطلسي بسبب موقعها بالقرب من العديد من طرق التجارة.

تسلط الهجمات المستمرة على ممرات الشحن في البحر الأحمر الضوء على فائدة المرونة النسبية التي تتمتع بها موزمبيق في توجيه السفن إلى أوروبا عبر البحر الأحمر أو حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

وسينتج مشروعا توتال وإكسون موبيل ما يصل إلى ٤٣ و١٨ مليون طن متري من الغاز سنويا. وهذا الإنتاج الأكبر من شأنه أن يساعد في سد الفجوة المستمرة بين الإنتاج العالمي المتزايد وانخفاض الإمدادات الروسية إلى أوروبا مع تعزيز اقتصاد موزمبيق.