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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم 4-5-2024

دولار
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واصل  سعر الدولار استقراره امام الجنيه  مع بداية تعاملات اليوم السبت، اجازة  البنوك، وبلغ متوسط سعر الصرف الأجنبي 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
وسجل  سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي  48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع، كما سجل 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الأخري نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي،الاستثمار العربي، الأهلي المتحد،قناة السويس، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية".

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنوك " ميد بنك، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادارات"، محققا 47.8 جنيه للشراء و 47.9 جنيه للبيع، ثم 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع داخل بنوك " البركة،  HSBC".

البنك العربى الإفريقى البنك العربي أسعار الدولار في البنوك اليوم