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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

كانت تنشر الغسيل.. مصرع طالبة سقطت من الطابق الرابع بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقيت طالبة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع عقب اختلال توازنها أثناء نشر الغسيل بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط فتاة من علو بدائرة قسم بالله المنيرة الغربية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام طالبة 19 سنة، بنشر الغسيل بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت جثة هامدة وسط بركة من الدماء ولم يشتبه اسرتها في وفاتها جنائيا، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن اختل توازنها الأجهزة الأمنية بالمنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة انتقلت الأجهزة الأمنية النيابة العامة سقوط فتاة سقطت من الطابق الرابع غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة مصرع طالبة مديرية امن الجيزة