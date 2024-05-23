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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تحاصر مكان إقامة الطواقم الصحفية في مدينة جنين بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت الفندق الذي يقيم فيه الطواقم الصحفية في مدينة جنين بالضفة الغربية، كما أطلق الاحتلال الرصاص باتجاه الصحفيين العاملين في مدينة جنين، وأصيب أحد العاملين في الفندق جراء إطلاق النار  .

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "الشامي" خلف مدرسة العروبة شمال النصيرات.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مناطق شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية في محيط مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الصحفية مدينة جنين الضفة الغربية