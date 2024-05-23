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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

9 شهداء جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية،  اليوم الخميس، باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 5 أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجدا ومدرسة فاطمة الزهراء التي تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "الشامي" خلف مدرسة العروبة شمال النصيرات.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مناطق شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية في محيط مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

9 شهداء قصف الاحتلال مدرسة نازحين حي الدرج مدينة غزة