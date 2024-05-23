ads
الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية السعودية تمنع دخول مكة المكرمة لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها

مكة المكرمة
مكة المكرمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عادل حنفي نائب، رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه  تحت شعار (لا حج بلا تصريح)، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه لن يُسمح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها أعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 15 ذو القعدة 1445 حتى  يوم الجمعة الموافق 15 ذو الحجة 1445.

وأوضحت الداخلية السعودية، أن تأشيرة الزيارة بأنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج، ومن يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ماتقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.

وشدد «حنفي» أنه على جميع أبناء مصر من حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها وبالفعل دخلوا للعاصمة المقدسة، عليهم مغادرة مكة المكرمة فورًا حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية وهي غرامة عشرة آلاف ريال والمنع من دخول المملكة، حيث سوف يكون هناك حملات أمنية منتظمة لضبط مخالفي نظام الحج من الزيارات بأنواعها ومن يأويهم أو يتستر عليهم، وأن كل ما تفعله المملكة في موسم الحج 1445 هو المحافظة على ضيوف الرحمن، وجعلهم يؤدون فريضة الحج بيسر وأمان، وأنه يقتصر دخول مكة المكرمة لحاملي تصريح الحج لحجاج الداخل، وتأشيرة حج صريحة لحجاج الخارج.

الاتحاد العام للمصريين بالسعودية الداخلية السعودية تأشيرة الزيارة تصريح الحج