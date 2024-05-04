رئيس الوزراء الياباني يعرب عن أمله في تعزيز التعاون مع باراجواي

أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عن أمله في تعزيز التعاون مع باراجواي؛ آخر محطات جولته الخارجية التي شملت زيارة فرنسا والبرازيل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم السبت، أن كيشيدا، اتفق خلال محادثات أجراها مع رئيس باراجواي سانتياجو بينيا، في العاصمة أسونسيون، على العمل معا من أجل نزع الأسلحة وإصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وأكدا ضرورة عدم التسامح مع أي محاولات أحادية الجانب لتغير الوضع القائم بالقوة.

وأكد الزعيمان أنه سيتم تأسيس برنامج لتطوير الفضاء من خلال التعاون المشترك بين القطاعات الصناعية والحكومات والأوساط الأكاديمية، واتفقا على تعزيز العلاقات بين اليابان والتكتل الاقتصادي في أمريكا الجنوبية (ميركوسور) الذي يضم باراجواي والبرازيل ودول أخرى.