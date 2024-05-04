حلو الكلام.. مشاغل رجل هادئ جدًا

رجل هادئ

يرتّب أفكارًا هادئة

في غرفة للمشاغل العاديةِ

للطعام للنوم للحبِّ

للألفة العائلية والخصام العائلي

للتطريز

للمحادثة

للانتحار.

فكّر أن الأفكار العائلية

تتسرّب من المطبخ

أن الأفكار الزرقاء

تهرب من حراشف البحر المعلّق

على أطراف النافذة.

أن الأفكار السوداء

تهجم من الإسفلت

وفحم الاحتفال

أن الأفكار البيضاء

لا تأتي إلا مرة،

وفي أول العمر.

رتّب الرجل الهادئ

على الطاولة الهادئة

أربعًا وعشرين حربًا

ومسدّسًا

وهدنة وحيدة.

لم يفكر.

فقط، سالت الأفكار اللزجة الحمراء

فقط، سال هدوء يذكر بغرفةِ النوم

فقط، هجرت العائلة مائدةَ الطعام

باستياء شديد.

حزن الأصدقاء لهذا الموت المشاغب

ولكن،

باختصار.

بسام حجار