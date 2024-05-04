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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط صاحب سوبر ماركت بتهمة التحرش بطفلة في العمرانية

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب سوبر ماركت المتهم بالتحرش بطفلة داخل المحل ملكه بدائرة قسم شرطة العمرانية.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل برفقتها كريمتها 9 سنوات، تتهم فيه صاحب سوبر ماركت بالتحرش بنجلتها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء شراءها بعض مستلزمات المنزل بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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