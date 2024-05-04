أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 473 ألفا و400 جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /السبت/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 473 ألفا و400 جندي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما رصد مقتل 1260 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسب ما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و366 دبابة و14 ألفا و156 من المركبات المدرعة و12 ألفا و148 من النظم المدفعية و1055 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و788 من أنظمة الدفاع الجوي و348 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 2001 من المعدات الخاصة و9 آلاف و611 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و16 ألفا و337 من المركبات وخزانات الوقود".