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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بالشروق

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار حملات رفع الإشغالات ومواجهة العشوائية بمختلف المناطق والأحياء بالتعاون مع قسم شرطة تعمير المدينة، بقيادة العميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة التعمير.

 وأوضح المهندس على سعد، أنه تم شن حملة على الإشغالات بالأسواق التجارية المتواجدة بمنطقة مركز الخدمات الرئيسية بقطاع شرق المدينة بجوار كمبوند دار مصر، أسفرت عن إخلاء رصيف المشاة من تعديات أصحاب المحال وتمكين حركة المواطنين بمناطق الردود الأمامية والخلفية والجانبية بالأسواق مع تحرير 9 محاضر ضد المخالفين، والتحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق أن الحملات مستمرة لتحقيق الانضباط بداخل وخارج الأسواق بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.

وفي سياق متصل، أكد المهندس على سعد،  تكثيف برنامج الصيانة للمزروعات بالتزامن مع موسم الربيع وارتفاع درجات الحرارة، وذلك بهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء والأشجار بالمدينة.

وأشار سعد إلى أن قطاع الزراعة والتجميل بالجهاز يواصل أعمال الصيانة بالمتنزهات المفتوحة من رى وتسميد وقص وتقليم ونقل المخلفات الزراعية، والأعمال الأخرى المساهمة فى إضفاء اللمسة الجمالية لجميع المسطحات الخضراء، وذلك بكل من الحدائق بالميادين وجُـــزر المحاور ومناطق الإسكان العائلى والعمارات والأحياء الأول والثانى.

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دار مصر بمدينة الشروق - حملة إزالة الإشغالات