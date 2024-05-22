تشريح جثة سائق عثر عليه مشنوقا بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بتشريح جثة شاب عُثر عليه، مشنوق داخل غرفة باحدى الشقق السكنيه، لبيان سبب الوفاة، والتأكد من عدم وجود شبهه جنائية.

وأمرت النيابة باستدعاء ذويه لسماع اقوالهم حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة المترددين عليه قبلها، واستكمال تحريات المباحث.

وتبين من مناظرة النيابة ان الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، معلقة فى حبل، وتبين وجود ازرقاق واثار حبل حول الرقبة، ولا توجد اية اصابات طعنيه او قطعيه اثار تعدى، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من اجراء الصفة التشريحية.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على جثة شخص مشنوق ومعلق بحبل داخل غرفة في شقة بحي الأسمرات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة المذكورة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود شخص معلق بحبل داخل غرفة، ويدعى "عبد النبي حسن"، يعمل سائق، وتم التحفظ على الجثة ونقلها الى المشرحه بمعرفة النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.