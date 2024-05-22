بشرى سارة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد منذ يوم السبت الماضي ، حيث تنكسر الموجة شديدة الحرارة، بدءا من يوم الجمعة والسبت وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات .

اليوم.. طقس شديد الحرارة على أغلب الانحاء

واوضحت الارصاد انه يشهد اليوم الاربعاء طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا حار على السواحل الشمالية، من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى

اليوم 39 درجة مئويةوتستمر الموجه شديدة الحرارة ليوم غد الخميس .

موعد انخفاض درجات الحرارة

واشارت هيئة الارصاد الي انه سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 2_4 درجات مئوية اعتبارا من الجمعة 24 مايو 2024.

واضافت الارصاد انه يشهد الجمعة 24 مايو ، الي الاحد 26 مايو عام 2024، نشاط رياح على اغلب الانحاء

درجات الحرارة المتوقعة من الجمعة 24 مايو إلى الأحد 26 مايو

واوضحت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة من يوم الجمعة 24 مايو الي الاحد 26 مايو عام 2024، علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 35 درجة للعظمي والصغري من 21 الي 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 28 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 29 درجة .

تجنب التعرض لأشعة الشمس

واوضحت الارصاد أن التعرض المباشر لآشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وقد يسبب الاعياء.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين لتجنب الموجة شديدة الحرارة

نصحت الارصاد المواطنين بشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه بكميات كبيرة ، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة ويفضل الالوان الفاتحة ،واستخدام أغطية الرأس مع عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس حتي لا يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في الاعياء .