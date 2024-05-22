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الأربعاء 22 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلي للرد على الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين

نتنياهو
نتنياهو
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بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطة استراتيجية للرد على عدد من الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، بينها إسبانيا وبولندا والنرويج. 

في المستهل، وضع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هذه الخطة وقدمها إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالباً بتوجيه التنفيذ الفوري لها.

وتشمل الخطة الإسرائيلية العديد من النقاط الرئيسية، وقف أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، ومنع البنوك الإسرائيلية من التعامل مع البنوك الفلسطينية، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

بالإضافة إلي الإعلان عن بناء مستوطنة جديدة تقابل كل دولة تعترف بفلسطين إلغاء اتفاقية النرويج التي يتم تحويل الأموال لحساب ائتماني في النرويج، كما سيتم تقوية الاستيطان في الضفة الغربية، وإلغاء كافة تصريحات مسؤولي السلطة الفلسطينية.

من المتوقع أن تثير هذه الخطة تصاعدًا في التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، وربما تؤدي إلى ردود فعل دولية قوية.

وكذلك، قد تزيد هذه الإجراءات التوترات في المنطقة وتقوض الجهود الدولية للتسوية السياسية بين الطرفين.

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