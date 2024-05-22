اجتماع موسع بمركز ضمان الجودة لجميع الوحدات بكليات جامعة القناة

عقد مركز ضمان الجودة بجامعة قناة السويس ،اجتماعه الدوري ،اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حمدي كمال عطا الله مدير المركز ومديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة ،وذلك بعد توجيهات من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برفع درجة الاستعداد داخل الكليات للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد؛ لتحقيق غاية أكبر في الوصول إلى جامعة معتمده.

و ناقش الاجتماع عدداً من التقارير الخاصة بزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لكليات الزراعة والصيدلة وطب الأسنان مؤخرا.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على آليات التقدم للاعتماد؛ بناءاً على ما ورد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد،وكذلك موقف الكليات من التقدم للاعتماد، مع التركيز على قيام وحدة ضمان الجودة بكل كلية بدورها في التقييم، والمتابعة وإعداد التقارير، كذلك تفعيل كل اللجان الموجودة في وحدة ضمان الجودة وتقديم تقرير شهري عن نشاط الوحدة، وتقديم خطة عمل الوحدة في بداية العام الجامعي.