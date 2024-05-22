فتيات الفيوم يبرزن في بطولة الجمهورية للدراجات ويحصدن البرونزية تحت 23 سنة

أظهرت لاعبات نادي محافظة الفيوم الرياضي إناث الدراجات قدرات مميزة في بطولة الجمهورية للدراجات التي نظمها الاتحاد المصري للعبة في محافظة السويس.

وواجهت لاعبات الفيوم منافسة قوية من 6 فرق من كبار الأندية، ضمت لاعبات ينافسن على مراكز متقدمة في أولمبياد باريس 2024، وبالرغم من قوة المنافسة، نجحت لاعبات الفيوم في حصد الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق الفردي العام تحت 23 سنة إناث لمسافة 50 كيلومترًا.

نادى محافظة الفيوم الرياضى يفوز بالبرونزية فى بطولة الجمهورية للدراجات بالسويس

وتألّف الفريق من مريم محمود أحمد، ونورهان ناجي أبو سريع، ونيرة أحمد كمال، وتميزت لاعبات الفيوم أيضًا في باقي الفئات العمرية، حيث حصلت مريم محمد شحاته على المركز الرابع في منافسات الفردي تحت 18 سنة لمسافة 40 كيلومترًا بفارق ثوانٍ قليلة عن المركز الثالث، كما حصدت مريم أسامة عبد الفتاح المركز السابع، ورحمة أحمد محمد المركز التاسع، وسلمى سعيد محمد المركز العاشر في منافسات الفردي العام تحت 16 سنة لمسافة 30 كيلومترًا.

وعلى صعيد منافسات الفرق الفردي العام تحت 16 سنة لمسافة 35 كيلومترًا، حل نادي محافظة الفيوم في المركز الثالث، متقدمًا على نادي قارون الرياضي في المركز الخامس والأخير.

وواصلت لاعبات الفيوم تألقهن في منافسات عمومى تحت 23 سنة إناث "فرق ضد الساعة" لمسافة 30 كيلومترًا، حيث حصد الفريق الميدالية البرونزية، بينما حلت السويس في المركز الثاني، والسادس من أكتوبر في المركز الأول.

واختتمت نورهان أحمد ناجي أبو سريع ومريم محمود أحمد مشاركتهما في البطولة بحصولهما على المركزين الرابع والخامس على التوالي في منافسات الفردي ضد الساعة عمومى إناث لمسافة 25 كيلومترًا.

أكد الكابتن محمد فؤاد، المدير الفني لفريق نادي محافظة الفيوم للدراجات، أن نتائج لاعبات النادي في بطولة الجمهورية تُعدّ بمثابة إنجاز عظيم يُثبت قدراتهن وإمكانياتهن الكبيرة.

وأشار فؤاد إلى أن المشاركة القوية في بطولة الجمهورية تأتي كاستعداد مثالي لـ بطولة أفريقيا للدراجات التي ينظمها الاتحاد المصري في القاهرة خلال الأيام القادمة.

وأعرب فؤاد عن ثقته في قدرة لاعبات نادي محافظة الفيوم على تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم النادي عالياً في المحافل الدولية.