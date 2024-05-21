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الثلاثاء 21 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الشهادة الإعدادية 2024 |صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية تثير غضب طلاب الفيوم

طلاب الإعدادية بالفيوم
طلاب الإعدادية بالفيوم
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شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالفيوم، غضب شديد بين الطلاب وأولياء أمور؛ بسبب صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية، حيث أكد طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الفيوم، أن الامتحان جاء فوق مستوى الطالب المتوسط، ويخاطب الطالب المتفوق.
قالت الطالبة هبه علي، طالبة بمدرسة مجمع دار السلام الاعدادي، إن الامتحان فيه نقاط كثيرة خصوصاً اسئلة القطعة، والتي تناولت موضوع عن الخيول، وكانت معقدة ويصعب ترجمتها.

وأضافت الطالبة سماح عادل، ان الامتحان فوق مستوى الطالب المتوسط، ويحتاج لحصيلة لغوية في الكلمات.

طلاب الفيوم: واجهنا صعوبة في اللجان بسبب التوتر وتأخير توزيع الورق

وتابع حازم خالد، طالب بمدرسة دار السلام الإعدادية القديمة، أن الوقت كان غير كافي، كما واجهنا صعوبة في اللجان بسبب التوتر وتأخير توزيع الورق.

كما أعربت حبيبه حسن، طالبه بمدرسة دار السلام الاعدادية القديمه عن غضبها بسبب صعوبة الأسئلة والتي طلبت وقت للتفكير في حلها، إن الامتحان جاء صعبا وفوق مستوى الطالب المتوسط .

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