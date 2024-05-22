الشهادة الإعدادية 2024|طلاب الفيوم يشكون صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية: تقيل وطويل

اشتكى العديد من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور بالفيوم من مستوى امتحان مادة الدراسات الإجتماعية، الذي أدوه اليوم الأربعاء، وقال عدد من أولياء، أن امتحان الدراسات الإجتماعية جاء صعبا وطويلا، كما جاءت الأسئلة لا تتناسب مع مستوى الطالب المتوسط.

وقال محمد عمرو طالب بمدرسة دار السلام الاعدادية القديمة، إن الامتحان صعب جدا وطويل وأغلبه مقالي.

بينما قال الطالب مروان عمرو، إن وقت الامتحان كان ضيقا جدًا بالنظر لمستوى الأسئلة، وتابع: "ملحقتش أحل كل الأسئلة، وبالتالي لم أتمكن من المراجعة".

وأكدت الطالبة حفصة أحمد، أن الامتحان احتوى على أسئلة مقالية كثيرة تحتاج إلى وقت كبير للتفكير، بالإضافة إلى غموض الخريطة.

وتقدم للامتحانات هذا العام أكثر من 2.2 مليون طالب وطالبة في جميع أنحاء الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير الامتحانات بكل نزاهة وشفافية.

تطبيق نظام البابل شيت الإلكتروني لأول مرة

وشهدت الامتحانات هذا العام تطبيق نظام البابل شيت الإلكتروني لأول مرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة الامتحانات ومكافحة ظاهرة الغش.

وتعتبر الشهادة الإعدادية بمثابة بوابة عبور للطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة، حيث يتم تصنيف الطلاب بناءً على نتائجهم في مختلف المواد الدراسية، ويتم توزيعهم على مختلف الأقسام الثانوية (عام، فني، تجاري، صناعي) حسب رغباتهم وقدراتهم.

وتتسم عملية تصحيح أوراق الإجابة هذا العام بالدقة والسرعة، حيث يتم تصحيحها إلكترونيًا من خلال مركز التحكم المركزي، وذلك لضمان سرعة إعلان النتائج.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة المزيد من التفاصيل حول آلية الاستعلام عن النتائج، ونسبة النجاح، والترتيبات الخاصة بإعادة التصحيح، وغيرها من الأمور المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

وقد أتمت الوزارة جميع مراحل تصحيح وتدقيق أوراق الامتحانات، والتي انطلقت في 16 مايو الجاري، وشهدت مشاركة أكثر من 2 مليون طالب وطالبة علي مستوي الجمهورية.

وتأتي هذه النتائج وسط آمال عريضة من الطلاب وأسرهم بتحقيق نتائج مميزة، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة، وتذليل كل العقبات أمام الطلاب.