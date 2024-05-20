افتتاح دورة مطبقي المبيدات المجانية بالفيوم|صور

افتتح المهندس ناصر ابو طالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم دورة مطبقي المبيدات المجانية والمنفذة من لجنة المبيدات الزراعية بوزارة الزراعة للخريجين والمهتمين بالزراعة للتأهيل والتدريب من اجل التشغيل وبحضور الدكتور ايمن يوسف زكى مسئول محافظة الفيوم لبرنامج مطبقى المبيدات.

وتستمر الدورة لمدة أربعة أيام ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة الزراعة لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

ومن جانبه وضح وكيل زراعة الفيوم عن مدى أهمية الدورة وأهداف البرنامج وهو خلق فرص عمل جديدة للشباب كمطبق مبيدات في ظل اهتمام الدولة بالشباب، وكذلك الحصول علي غذاء صحي آمن مع استخدام وسيلة امنه لاستخدام المبيدات وإتباع الطرق السليمة والصحيحة في كيفية التعامل مع المبيدات بشكل يحافظ علي صحة الانسان وجودة الغذاء والمنتج النهائي للعملية الزراعية وذلك لفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية للحصول علي منتج مطابق للمواصفات التصديرية مما يؤدي إلي زيادة العائد الاقتصادي لبلدنا الحبيبة مصر.

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