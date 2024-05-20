تموين الفيوم يضبط 127 علبة أدوية بشرية داخل محل بقالة بإطسا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز إطسا، وضبط كمية من الأدوية بشرية داخل محل بقالة.

تمكنت حملة من الرقابة الداخلية لتموين الفيوم من تحرير عدة محاضر، منها تحرير محضر جنحة ادوية بشرية داخل محل بقالة (127 علبة دواء)، وتحرير 5 محضر جنحة عدم اعلان عن الاسعار لأنشطة مختلفة، وتحرير 2 محضر تصرف في عدد (2، 4 شيكارة مخابز)، وتحرير 4 محاضر انتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر عدم اعطاء بون الصرف بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.