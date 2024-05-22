نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية الحقوق

تفقد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، أعمال الامتحانات بكلية الحقوق، وذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، وفي إطار الجولات التفقدية للإطمئنان على سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ورافقه خلال الجولة التفقدية اليوم د.ممدوح المسلمى عميد كلية الحقوق، والسادة وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد نائب رئيس الجامعة، ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان.

كما شدد على أهمية إتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم للطلاب، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مع توفير جميع الخدمات والتسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأضاف د.عاطف حسين، أن الجامعة تسعى بهذه الخطوات إلى توفير بيئة مثالية للطلاب خلال فترة الامتحانات، مما يساهم في تحقيق نجاحهم الأكاديمي