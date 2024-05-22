انتقاما من والده.. حبس المتهمين بإجبار شاب على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم، بحبس عاطلين، في اتهامهم باختطاف شاب وإجباره علي توقيع إيصالات امانة، بتحريض من شريك والده، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحري حول نشاطهم الإجرامي.

ووجهت لهم النيابة تهم، الاختطاف والإجبار على توقيع إيصالات أمانة، وأمرت بإرسال الايصال، الي خبراء التزييف والتزوير للتأكد من صحة واقعة الاكراه، واستدعاء المتهم الأول من محبسه للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض.

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة إختطاف شاب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، بقيام بعض الأشخاص "غير معلومين لديه" واقتياده داخل سيارة وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بدعوى وجود خلافات بينهم وبين والده وعقب ذلك قاموا بتركه بمحافظة المنوفية.

ضبط المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة، وهم عاطلان مقيمان بنطاق محافظة المنوفية، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من شريك والد المجنى عليه "محبوس على ذمة قضية"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وإيصالات الأمانة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.