شراء هواتف بالتقسيط.. حبس طالب بتهمة النصب على الشركات بعابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم، بحبس طالب متهم بالنصب علي أصحاب شركات الهواتف من خلال شراء هواتف محمولة بالتقسيط، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على طالب لقيامه بالنصب على أصحاب شركات الهواتف المحمولة بعابدين.

وتلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مندوب بإحدى شركات الاستيراد والتصدير – كائنة بمحافظة الجيزة) بتضرره من أحد الأشخاص، "طالب" لقيامه بالنصب عليه عن طريق شراء ٩ هواتف محمولة وإيهامه بتسديد المبلغ المطلوب على حساب الشركة بالبنك إلا أنه اكتشف عدم وصول المبلغ المالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) وأقر باستئجار (محل هواتف محمولة - كائن بدائرة قسم الشروق) واستغلاله فى النصب على مالكي شركات الهواتف المحمولة والإلكترونيات بدعوى شراء كميات من الهواتف المحمولة للإتجار بها وقيامه بتزوير إيصالات التحويل الخاصة بقيمة الهواتف على حسابات مندوبى شركات بيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها داخل مسكنه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.