تشاهدون اليوم.. الأهلي يلتقي الجونة.. مانشستر سيتي يواجه وولفرهامبتون.. وشتوتجارت يصطدم ببايرن ميونخ

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الجمعة الموافق 4 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:

الدوري المصري

4:00 فاركو - الإسماعيلي

7:00 الأهلي - الجونة

7:00 الداخلية - سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

2:30 آرسنال - بورنموث

5:00 برينتفورد - فولهام

5:00 بيرنلي - نيوكاسل يونايتد

5:00 شيفيلد يونايتد - نوتينجهام فورست

7:30 مانشستر سيتي - وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

3:00 سوسييداد - لاس بالماس

5:15 مدريد - قادش

7:30 جيرونا - برشلونة

10:00 ريال مايوركا - أتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي

7:00 مونزا - لاتسيو

9:45 ساسولو - انتر میلان

الدوري الألماني

4:30 بوروسيا دورتموند أوجسبورج

4:30 فولفسبورج X دارمشتات 98

4:30 فيردر بريمن - بوروسيا مونشنجلادباخ

4:30 شتوتجارت - بايرن ميونخ

7:30 كولن - فرايبورج

الدوري الفرنسي

4:00 لوهافر - ستراسبورج

6:00 موناكو - كليرمون فوت 63

8:00 ميتز - رين

10:00 ستاد بريست - نانت

