تشاهدون اليوم.. الأهلي يلتقي الجونة.. مانشستر سيتي يواجه وولفرهامبتون.. وشتوتجارت يصطدم ببايرن ميونخ

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الجمعة الموافق 4 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:
الدوري المصري
4:00 فاركو - الإسماعيلي
7:00 الأهلي - الجونة
7:00 الداخلية - سيراميكا كليوباترا
الدوري الإنجليزي
2:30 آرسنال - بورنموث
5:00 برينتفورد - فولهام
5:00 بيرنلي - نيوكاسل يونايتد
5:00 شيفيلد يونايتد - نوتينجهام فورست
7:30 مانشستر سيتي - وولفرهامبتون
الدوري الإسباني
3:00 سوسييداد - لاس بالماس
5:15 مدريد - قادش
7:30 جيرونا - برشلونة
10:00 ريال مايوركا - أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
7:00 مونزا - لاتسيو
9:45 ساسولو - انتر میلان
الدوري الألماني
4:30 بوروسيا دورتموند أوجسبورج
4:30 فولفسبورج X دارمشتات 98
4:30 فيردر بريمن - بوروسيا مونشنجلادباخ
4:30 شتوتجارت - بايرن ميونخ
7:30 كولن - فرايبورج
الدوري الفرنسي
4:00 لوهافر - ستراسبورج
6:00 موناكو - كليرمون فوت 63
8:00 ميتز - رين
10:00 ستاد بريست - نانت