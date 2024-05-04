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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الأهلي يلتقي الجونة.. مانشستر سيتي يواجه وولفرهامبتون.. وشتوتجارت يصطدم ببايرن ميونخ

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الجمعة الموافق 4 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:

الدوري المصري
4:00 فاركو - الإسماعيلي
7:00 الأهلي  - الجونة
7:00 الداخلية - سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي 
2:30 آرسنال - بورنموث
5:00 برينتفورد - فولهام
5:00 بيرنلي - نيوكاسل يونايتد
5:00 شيفيلد يونايتد - نوتينجهام فورست
7:30 مانشستر سيتي - وولفرهامبتون

الدوري الإسباني
3:00 سوسييداد - لاس بالماس
5:15 مدريد - قادش
7:30 جيرونا - برشلونة
10:00 ريال مايوركا - أتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي  
7:00 مونزا - لاتسيو
9:45 ساسولو - انتر میلان

الدوري الألماني
4:30 بوروسيا دورتموند  أوجسبورج
4:30 فولفسبورج X دارمشتات 98 
4:30 فيردر بريمن -  بوروسيا مونشنجلادباخ
4:30 شتوتجارت - بايرن ميونخ
7:30 كولن - فرايبورج

الدوري الفرنسي
4:00 لوهافر - ستراسبورج
6:00 موناكو - كليرمون فوت  63 
8:00 ميتز - رين
10:00 ستاد بريست - نانت
 

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