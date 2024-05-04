تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال تتجه نحو دير الغصون في طولكرم بالضفة الغربية

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ المحمولة كتفا على منزل دير الغصون شمال طولكرم بالضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حشد تعزيزات عسكرية جديدة تتجه نحو بلدة دير الغصون في طولكرم بالضفة الغربية.

تجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال في بلدة دير الغصون بطولكرم في الضفة الغربية.

وشنت قوات الاحتلال غارات قرب طولكرم بالضفة الغربية، وقامت أكثر من 50 آلية للاحتلال تحاصر بلدة دير الغصون في طولكرم وتفرض حظر تجول.

وفي تفاصيل الحدث، أفادت مصادر فلسطينية محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت وحاصرت منزلًا سكنيًا يعود للمواطن سلمة بدران، في إحدى العمارات السكنية في بلدة دير الغصون، بحجة إيوائه مطاردين لقوات الاحتلال. واندلعت اشتباكات مسلحة، لساعات طويلة، مع مقاومين تحصنوا في المبنى.