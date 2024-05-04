ضبط المتهم بالشروع في قتل قهوجي وسط الشارع بالدقي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل المتهم بالشروع في قتل قهوجي طعنا بسلاح أبيض بسبب معاكسة المصاب لطليقته وسط الشارع بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال قهوجي في عقده الثالث مصاب بطعنة نافذة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص وعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بسبب قيام المصاب بمعاكسة طليقة المتهم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.