عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "طفرة غير مسبوقة في مشروعات الإسكان بسيناء".

القيادة السياسية وجهت في عام 30 يونيو 2014 بتنفيذ 460 مشروعا في كل مجالات التنمية في ربوع سيناء، وانطلق أضخم المشروعات القومية في تاريخ مصر على أرض الفيروز.

وفي مجال المدن السكنية، تحديدا الإسكان الاجتماعي، تم تنفيذ 30 مشروعا، وجار تنفيذ 4 مشروعات و4 مخططات، من بينها إنشاء 2010 عمارة و370 فيلا بأكثر من 32 ألف وحدة في مدينة الإسماعيلية الجديدة.

وشهدت سيناء تنفيذ نوادي رياضية واجتماعية على مساحة 2828 فدانا، وفي مدينة رفح الجديدة جرى إنشاء 850 عمارة بإجمالي 13600 وحدة سكنية و808 عمارة بمسطح 120 مترا مربعا للوحدة السكنية و42 عمارة مسطح 90 مترا مربعا للمرأة المعيلة.

وفي سيناء أيضا، فقد جرى تدشين منطقة للخدمات المركزية لتشمل سنترال وحضانة ومدرسة لـ12 فصلا وسوق تجارية ومخبز ومكتب بريد ونقطة شرطة ونقطة إطفاء ومسجد يسع 200 مصلٍ وكنيسة ونادٍ.

