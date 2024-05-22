نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الخطيب يستقبل بعثة الترجي بالورود في مطار القاهرة ..صور

استقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعثة نادي الترجي التونسي، في مطار القاهرة، بالورود والترحاب.. وذلك استعدادا لخوض لقاء العودة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي والمحدد لها السبت المقبل بإستاد القاهرة.



و عقد الخطيب، عدة اجتماعات اليوم الأربعاء للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة العودة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي والمحدد لها السبت المقبل بإستاد القاهرة.



جاء في مقدمة الاجتماع الأول والذي جرى بحضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، وجمال جبر مدير الإعلام، مناقشة الاستقبال الخاص بفريق الترجي التونسي عند وصوله القاهرة اليوم الأربعاء.



وتحدث محمود الخطيب عن الاستقبال والذي لا بد أن يليق بنادي الترجي والعلاقة التاريخية التي تربطه بالنادي الأهلي على مر الأجيال. وتقرر أن يكون الكابتن محمود الخطيب على رأس وفد النادي الذي سوف يستقبل فريق الترجي بمطار القاهرة.



وكلف رئيس النادي الدكتور سعد شلبي والكابتن سمير عدلي وجمال جبر بكافة الترتيبات اللازمة، والتأكيد على الترحاب بنادي الترجي التونسي الشقيق في بلده الثاني مصر، وبيته النادي الأهلي، وأن يكون الاستقبال «طيبًا» ويعكس العلاقة الوطيدة بين الناديين، وكذا الترحيب بالجماهير التونسية في القاهرة، خاصة وأن العلاقة التاريخية بين الأهلي والترجي سوف تظل أكبر من نتيجة أي مباراة في كرة القدم.