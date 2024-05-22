بروتوكول تعاون بين "الجلالة" و"سيمينز" لتعزيز التعليم في التصوير الطبي

وقعت جامعة الجلالة بروتوكول تعاون مع شركة سيمينز هيلثنيرز مصر، الذراع التعليمية والأكاديمية للشركة، بهدف دمج المحتوى الأكاديمى والتدريب العملي، فى مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالجامعة، وذلك من خلال تدريب الطلاب على أحدث التقنيات فى التكنولوجيا الطبية؛ لتعزيز سُبل التعليم فى مجال التصوير الطبى برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

شهد توقيع الاتفاقية الدكتور إيهاب حسانين نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية، والمهندس طارق الأشرف مدير أكاديمية سيمينز هيلثنيرز، بحضو الدكتور أحمد هنو نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان أمين عام الجامعة، واللواء ياسر السيد المدير التنفيذى لمستشفى الجلالة، والدكتورة هند جلال مدير برنامج الأشعة بمجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن البروتوكول يهدف إلى تأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل فى مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وذلك بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمي، وفى ضوء تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة تسعى دائمًا إلى دعم وتنمية قدرات طلابها فى جميع المجالات، لنقل الخبرات ومشاركة المعرفة مع كُبرى الشركات الرائدة، من خلال البرامج التدريبية المتطورة؛ بهدف إعداد وتدريب كوادر جديدة لتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد المهندس طارق الأشرف مدير أكاديمية سيمينز هيلثنيرز مصر، أن هذه الشراكة الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية مُتقدمة، بالإضافة إلى فرص مراقبة عملية فى بيئة حقيقية، حيث يُمثل التعاون نموذجًا مميزًا للتعاون بين القطاعين الأكاديمى والتكنولوجيا الطبية، ما سيُساهم فى تزويد طلاب الكلية وطلاب الدراسات العليا بالمهارات والمعرفة الأساسية والتقنية اللازمة فى مجال الرعاية الصحية، كما يُعزز البحث والابتكار فى تكنولوجيا الرعاية الصحية ويستجيب لاحتياجات القطاع الصحى المُتزايدة.

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