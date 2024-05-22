استعدادات مكثفة في شواطئ دمياط الجديدة لاستقبال المصطافين

واصل اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولاته الميدانية للوقوف علي أخر المستجدات فى أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الشاطئ إستعدادا لإستقبال موسم الصيف، وذلك في إطار المتابعة الدورية واليومية المستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

أكد رئيس الجهاز، على مديرى الإدارات التنفيذية المعنية بالجهاز بالتنسيق الدائم و الإستمرار فى بذل المزيد من الجهد ، وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني المعد والمحدد لإنهاء الأعمال فى مواعيدها المقررة ليصبح الشاطئ جاهز لإستقبال سكان المدينة وروادها خلال فصل الصيف، وتحقيق خطة التنمية المطلوبة بمدينة دمياط الجديدة.

رافق رئيس الجهاز خلال جولته التفقدية المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس طارق المطرى المشرف العام على الإدارة العامة للمشروعات ومعاونيه، ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وجه الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، بالإستمرار فى أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ لإستقبال سكان المدينة وروادها خلال فصل الصيف.

وأكد رئيس الجهاز خلال جولته التفقدية، متابعته اليومية لتنفيذ خطة رفع كفاءة شاطيء المدينة وكذلك الإستعداد المبكر لإستقبال سكان مدينة دمياط الجديدة وروادها خلال فصل الصيف ليكون متنفسا لهم ، حيث يتم رفع كفاءة الشاطئ بشكل كامل ليكون على مستوى راق يليق بهم.



وفى سياق متصل وجه رئيس الجهاز، كافة الإدارات الميدانية المعنية بالجهاز بالتواجد الدائم والمستمر وتكثيف حجم العمل للإنتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ ، الذى يعد واجهة جمالية للمدينة مما يتطلب تطويره على أعلى مستوى.

