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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بعد 40 يومًا من رحيلها.. تارا عماد تحقق حلم والدتها

تارا عماد ووالدتها
تارا عماد ووالدتها
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أعلنت الفنانة تارا عماد عبر موقع إنستجرام، حصولها على جنسية دولة الجبل الأسود، وذلك في نفس يوم استقلال الجبل الأسود 21 مايو، ونشرت صورتين لها وهي تحمل جواز سفر دولة الجبل الأسود، معلقة عليهم قائلة "في شهر مارس الماضي بعد مرور 40 يومًا على وفاة والدتي العزيزة، حصلتُ على جواز سفر الجبل الأسود الخاص بي، كانت هذه إحدى أمنياتها منذ يوم ولادتي.

وأضافت، “في اليوم الذي حصلت فيه على جواز السفر، تمنيت أن تكون أمي هناك لترى هذه اللحظة التي حلمت بها”

وتحدثت تارا عماد عن جنسية والدتها في أكثر من لقاء إعلامي، وأنها زرات الجبل الأسود لأول مرة في الرابعة من عمرها، ثم اعتادت على زيارتها برفقة والدتها مرتان كل عام.

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