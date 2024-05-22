رئيس جامعة المنوفية يلقى محاضرة عن كيفية اتخاذ القرار للقيادات الجامعية

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بإلقاء محاضرة عن كيفية اتخاذ القرار والطرق المختلفة لحل المشاكل، وذلك ضمن محاضرات البرنامج التدريبي الذى ينظمه المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للتأهيل لشغل وظائف قيادية مثل عميد كلية، ووكيل، ورئيس قسم والذى اشترك به عدد كبير من الأساتذة من كليات جامعة المنوفية وخارجها.

استعرض رئيس الجامعة خلال المحاضرة الحديث عن تعريف القرار وتصنيفات القرار، ومفهوم صنع واتخاذ القرار، وآليات وضوابط اتخاذ القرار طبقا للمعطيات العامة والاختصاصات، ومدى ملائمة القرار للصالح العام.

كما تطرق رئيس الجامعة إلى مناقشة أفضل الطرق لحل المشكلات التى تواجه متخذ القرار وكيفية حلها، طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل والواجب اتباعها والالتزام بها، والأهم قبل اتخاذ أى قرار لحل مشكلة طارئة هو جمع المعلومات الكافية عن المشكلة وأبعادها حتى يتسنى اتخاذ القرار الملائم لحل المشكلة دون أى خسائر تضر المصلحة العامة، كما أكد رئيس الجامعة على أهمية تحسين الإدراك الذاتى لفهم مختلف التحديات حتى يتمكن المسئول من مواجهة مختلف التحديات التى قد تواجهه، وقادر على صناعة القرارات والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف الصالح العام.

واختتم القاصد المحاضرة لافتا إلى أهمية هذه البرامج التدريبية والتى تشمل العديد من المحاضرات الهامة والمتنوعة لتغطية مختلف النواحى التى تخدم المتقدمين فى مجال عملهم، وخاصة وأن اجتياز البرنامج التدريبى هو أحد متطلبات الترشح لمنصب قيادى، كما أن البرنامج التدريبي يعد فرصة لاكتساب أحدث المهارات في القيادة والتواصل، طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات.