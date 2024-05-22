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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الأهلي يقدم العزاء في شقيق رئيس الترجي

وفد الأهلي يقدم واجب
وفد الأهلي يقدم واجب العزاء في شقيق رئيس الترجي
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قدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والوفد المرافق له الذي كان في استقبال بعثة الترجي التونسي في مطار القاهرة، واجب العزاء للكابتن رياض بالنور، رئيس بعثة فريق الترجي، في وفاة شقيق حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي، الذي تأخر وصوله مع بعثة النادي بسبب حالة الوفاة.

وتوفي شقيق حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي أمس الثلاثاء وتعذر تواجد رئيس الترجي مع بعثة الفريق التي وصلت إلى القاهرة منذ قليل لخوض مباراة الغياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل أمام الأهلي.

وتواجد محمود الخطيب، رئيس النادي على رأس وفد النادي الأهلي في مطار القاهرة لاستقبال بعثة فريق الترجي التونسي الشقيق، فور وصولها مساء اليوم، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة العودة في نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

ضم وفد الأهلي كلًّا من الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وسمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد فوزي ومحمد أسامة إداريي الفريق. 
 
وصلت بعثة الترجي إلى مطار القاهرة برئاسة رياض بالنور، مدير الكرة، عضو مجلس إدارة النادي، في حضور وفد من السفارة التونسية بالقاهرة ضم كلًّا من السفير محمد بن يوسف، سفير تونس في مصر، والقنصل التونسي في القاهرة طارق مجدوب.

وحرص رئيس النادي على الترحيب ببعثة الترجي والتأكيد على توفير كل متطلبات البعثة في بلده الثاني مصر، وبيته النادي الأهلي، مشددًا على عمق العلاقة الوطيدة بين الناديين، وأكد أيضًا على الترحيب بالجماهير التونسية في القاهرة، خاصة أن العلاقة التاريخية بين الأهلي والترجي سوف تظل أكبر من نتيجة أي مباراة في كرة القدم.

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