مجد القاسم: قضيت عمري كله في مصر وأتمنى الحصول على جنسيتها

قال النجم مجد القاسم، إن اسمه الحقيقي معضاد مؤيد إبراهيم قاسم، وان اسم الشهرة جاء عن طريق الفنان الكبير فهد بلان وشقيقه فيصل، مشيرا إلى أن الفنان الكبير سيد مكاوي هو أول من نصحه بالحضور للقاهرة والاستقرار بها، بعدما التقى به في سوريا، وكان وقتها يدرس الأدب الإنجليزي .

وأضاف مجد القاسم، أنه يتمنى الحصول على الجنسية المصرية بعدما قضى عمره كله بالقاهرة ويشعر أنها بلده منذ أن وطأت قدمه على أرضها، مشيرا إلى أن احساسه من احساس الفنان فريد الأطرش، وكان يحلم بحلم آخر وهو تقديم مسلسل فريد الأطرش، لكن للاسف تم محاربته بشكل كبير وغير طبيعي حتى توقف هذا المشروع الضخم، بعد أكثر من 5 سنوات عمل رفض وقتها كل الأعمال التي قدمت له.

وتابع مجد خلال لقاؤه مع الإعلامية يمني بدراوى ببرنامج حواديت الناس أن أيامه الأولى بالقاهرة كانت من أصعب فترات حياته، حيث كانت الأغنية الشبابية وقتها هي المسيطرة على الحالة الغنائية في مصر، مشيرا إلى أنه في البداية اتجه لدراسة العود، ثم قدم اول البوم له، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع لانه كان بدون دعاية.

وأوضح أنه بدأ يعمل ويضع المائة جنيه على الأخرى حتى قدم ألبوم "لحظة غرام" الذي حقق نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أن برنامج هذا المساء كان بمثابة "وش الخير" عليه فقد حل ضيفا في إحدى حلقاته وغني "يا من هواه"و"لحظة غرام" وبعدها تواصلت أعماله حتى وصلت إلى أكثر من 25 ألبوم.

وأشار القاسم الي أن أيام نجوميته في الحفلات والافراح كان الفنان احمد سعد يحضر لمشاهدته، وحاليا أصبح سعد نجما كبيرا، مؤكدا أنه يحبه ويكن له كل احترام.

وعن أسرته قال انه شخص بيتوتي، ولديه ولدين هما مؤيد وجود ولوجين.

وعن دور السوشيال ميديا فى حياته قال، إنه أصبح يعي هذا الدور المهم، حيث بدأ ينقل جيل التسعينات حاليا علي المنصات والمفاجأة أن التفاعل أصبح بالمئات من الجيل الجديد، مشيرا إلى أنه يطالب زملائه من مطربي جيل التسعينات الاهتمام بالسوشيال ميديا.