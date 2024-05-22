علوم أسيوط تناقش "الدراسات البيئية والحيوية المسؤولة عن إدارة الآفات الحشرية"

ناقشت كلية العلوم جامعة أسيوط رسالة ماجستير بعنوان “الدراسات البيئية والحيوية المسؤولة عن إدارة الآفات الحشرية التى تصيب نبات اللوبيا ” المقدمة من الباحثة سمرعادل سيد مصطفي حيث اجمعت اللجنة على منحها درجة الماجستير فى العلوم بقسم علوم الحشرات

وقد توصلت الرسالة الى أن محصول اللوبيا يعتبر من أهم المحاصيل البقولية في مناطق عديدة من العالم و تزرع في المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية بهدف إستهلاك القرون الخضراء والبذور الناضجة الجافة.

وتعتبر بذورها مصدر هام للبروتينات النباتية بالإضافة الى احتوائها على المواد الكربوهيدراتية وبعض الفيتامينات والمعادن.

وتزرع في مناطق عديدة من العالم أهمها نيجيريا والنيجر والسنغال وكينيا وتانزانيا وأوغندا ومصر في القارة الافريقية بالاضافة الى الهند وجنوب شرق آسيا والبرازيل والولايات المتحدة الامريكية.

ويصاب النبات بعديد من الآفات الخطيرة في الحقل والمخزن مما ينتج عنه ضرراً هائلاً للمحصول. ومن أهم هذه الآفات مجموعة الآفات الثاقبة الماصة ومنها المن والجاسيد والذبابة البيضاء وأكاروس العنكبوت الأحمر وهى آفات تصيب المجموع الخضرى أما القرون فتصاب بثاقبات القرون التي تدمر جزء كبير من المحصول في الحقل خلال فترات نمو القرون ومنها حشرتى دودة قرون اللوبيا وأبي دقيق البقوليات. كما تصاب اللوبيا فى المخزن بآفات شديدة الخطورة أهمها خنافس اللوبيا والتى قد تؤدى الى فقد فى المحصول قد يصل الى ۱۰۰% خلال ثلاث شهور فقط من الاصابة.

لذلك أجريت هذه الدراسات البيئية والحيوية على بعض الآفات من مفصليات الأرجل التي تصيب محصول اللوبيا بهدف دراسة تذبذبات وسلوك أهم الآفات التى تصيب هذا المحصول ولمعرفة ما يصاحبها من أعداء طبيعية بالإضافة لاستخدام أصناف مختلفة من اللوبيا لتقدير مدى حساسيتها لأهم الآفات التى تصيب هذا المحصول فى الحقل والمخزن ومحاولة عمل استراتيجية لمكافحة أهم هذه الآفات.