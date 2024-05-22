ads
الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

يمامة يطالب الدولة بتحمل الحد الأدنى للأجور في المؤسسات الخاصة

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شدد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على ضرورة قيام الدولة بدورها في توفير الحد الأدنى للأجور للعاملين في المنشآت والمؤسسات الخاصة التي لا يوجد لديها القدرة على الالتزام بالتطبيق.

وأضاف خلال كلمته بحفل ختام الدورة التثقيفية لاتحاد عمال الوفد، أن عدم تقديم المساعدة من الدولة لهذه المنشآت والمؤسسات قد يتسبب في غلقها، لافتًا إلى أن الحد الادني أصبح حقًا مثل حق المواطن في العلاج وفي الحصول على حياة كريمة والحق في ممارسة الحقوق والحريات.

وأوضح أنه ضد فكرة تقديم رب العمل ما يفيد أن المؤسسة لا تستطيع الالتزام بتطبيق الحد الأدني للأجور، مؤكدًا أنه يجب أن يكون تطبيق الحد الأدني للأجور من قبل الدولة نفسه للعاملين في المؤسسات غير القادرة.


 

عبدالسند يمامة حزب الوفد الحد الأدنى للأجور