يمامة يطالب الدولة بتحمل الحد الأدنى للأجور في المؤسسات الخاصة

شدد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على ضرورة قيام الدولة بدورها في توفير الحد الأدنى للأجور للعاملين في المنشآت والمؤسسات الخاصة التي لا يوجد لديها القدرة على الالتزام بالتطبيق.

وأضاف خلال كلمته بحفل ختام الدورة التثقيفية لاتحاد عمال الوفد، أن عدم تقديم المساعدة من الدولة لهذه المنشآت والمؤسسات قد يتسبب في غلقها، لافتًا إلى أن الحد الادني أصبح حقًا مثل حق المواطن في العلاج وفي الحصول على حياة كريمة والحق في ممارسة الحقوق والحريات.

وأوضح أنه ضد فكرة تقديم رب العمل ما يفيد أن المؤسسة لا تستطيع الالتزام بتطبيق الحد الأدني للأجور، مؤكدًا أنه يجب أن يكون تطبيق الحد الأدني للأجور من قبل الدولة نفسه للعاملين في المؤسسات غير القادرة.



