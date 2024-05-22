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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

85.1 % نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظ بورسعيد لحظة
محافظ بورسعيد لحظة اعتماد النتيجة
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اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 وذلك بديوان عام المحافظة بحضور العشر الأوائل على مستوى المحافظة.

 

85.1 % نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

 

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بورسعيد 85.1 % في الوقت الذي كانت نسبة نجاح الفصل الدراسي الأول 75.4%.

وتقدم محافظ بورسعيد بتهنئة جميع الطلاب الناجحين، وأولياء الأمور، مؤكداً على ضرورة عدم الإعتماد على الدروس الخصوصية، وتحصيل المذاكرة من الكتاب المدرسي، والحضور اليومي للمدرسة كونها أمور هامة وضرورية لتفوق الطالب. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وتُعد محافظة بورسعيد، أولى محافظات مصر التي جرى فيها اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية نظراً لنظام التصحيح الإلكتروني الذي ينفذ في المحافظة. 

وننشر خلال الدقائق المقبلة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بورسعيد حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال إدخال رقم الجلوس.

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