سوليفان: من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بدولة فلسطين مستقلة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بدولة فلسطين مستقلة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأضاف سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن: "يؤمن أن حل الدولتين عامل مهم لأمن إسرائيل، وأن حل الدولتين أفضل سبيل لجلب استقرار طويل الأمد،" متابعا: "الوصول إلى حل الدولتين يكون عبر مفاوضات مباشرة."

وأوضح مستشار الأمن القومي: "ناقشنا في إسرائيل مسألة استمرار مسار التطبيع مع السعودية، وأن واشنطن تعتقد أنه من الخطأ لإسرائيل حجب أموال عن الضفة الغربية."

ونوه إلي أن الرئيس الأمريكي يولي أهمية لتعزيز العلاقات مع القادة الأفارقة.

ولفت إلي أن المساعدات تتدفق من الرصيف البحري إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.. ونفي مزاعم إخفاء معلومات استخباراتية عن إسرائيل بشأن تحديد مواقع قادة حماس في غزة، مشيرا إلي أن تلك المزاعم غير صحيحة.

وأدعي أن: “العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، بجنوب غزة، كانت محدودة ودقيقة ولم تشمل مناطق مدنية.. مضيفًا “ناقشنا في إسرائيل عملية رفح وما يجب أن تفعله لهزيمة حماس مع تقليل الخسائر البشرية".