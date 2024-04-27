وزير الرياضة: مصر داعمة للكرة الطائرة الأفريقية وتستعد لاستضافة بطولات كبرى

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، بالسيدة بشري حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، وذلك بحضور المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وأكد وزير الرياضة خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، مشيرًا إلى حرص مصر على الارتقاء باللعبة على مستوى القارة الأفريقية.

وأشار صبحي إلى الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الرياضة، خاصةً في مجال الكرة الطائرة، حيث أصبح لديها قاعدة كبيرة من اللاعبين على مستوى الرجال والسيدات والناشئين، بالإضافة إلى تميزها بتطوير البنية التحتية الرياضية والمرافق الرياضية.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك الآن صالة ألعاب رياضية مجهزة بأعلى مستوى في كل محافظة من محافظات الجمهورية، تتسع لألفين مشجع على الأقل.

من جانبها، أعربت السيدة بشري حجيج عن سعادتها بالتواجد في مصر، مشيدةً بالتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية الرياضية في البلاد. وأكدت على هدف الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة في الارتقاء بمستوى اللعبة في أفريقيا لتضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.

ووجهت السيدة حجيج الدعوة لوزير الرياضة لحضور البطولة الأفريقية لكرة الطائرة الشاطئية، والتي ستقام في مدينة أغادير بالمغرب في يونيو المقبل، والتي تعد مؤهلة للأولمبياد باريس 2024.

كما وجه وزير الرياضة الدعوة لرئيسة الاتحاد الأفريقي لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على مدينة مصر للألعاب الأولمبية، والتي تعد أول وأكبر مدينة أولمبية مصرية.