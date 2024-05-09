إصابة 5 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

أصيب 5 عمال، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق السياحي لبحيرة قارون باتجاه قرية الفنانين بدائرة مركز شرطة سنهور بمحافظة الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 5 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحافظة الفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغ من مأمور مركز شرطة سنهور يفيد بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بإنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق السياحي لبحيرة قارون بالقرب من قرية الفنانين بدائرة مركز سنهور بمحافظة الفيوم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محمله بالعمال، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، وذلك بسبب السرعة الذائدة واختلت عجلة القيادة بيد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، بمحافظة الفيوم، لتلقي العلاج، وجرى رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.