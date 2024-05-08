غدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالفيوم

تنطلق غدًا الخميس الموافق 9 مايو 2023 امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب محافظة الفيوم في جميع المراحل التعليمية، بدءًا من المرحلة الابتدائية (الرابع إلى السادس) وصولًا إلى المرحلة الثانوية (النقل) والتعليم الفني، بالإضافة إلى طلاب الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي بمدارس التعليم المجتمعي.

أكدت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن جميع مدارس المحافظة قد استكملت استعداداتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، حيث تم عقد اجتماعات مكثفة مع كافة المعنيين لضمان سير الامتحانات بسلاسة ويسر، وتوفير أجواء مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة.

وأشارت قرني إلى أنه تم الانتهاء من تدريس جميع المناهج الدراسية وتنظيم المراجعات النهائية للطلاب، كما تم إعلان جدول الامتحانات مسبقًا ليتسنى للطلاب الاستعداد بشكل جيد.

وبخصوص امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، أوضحت قرني أنه تم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل موعد الامتحانات الأساسية، بينما ستعقد جميع امتحانات المواد الأساسية تحت إشراف التوجيه الفني بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.

وبينت قرني أن الامتحانات ستكون إلكترونية للطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت في المدارس المُجهزة إلكترونيًا، حيث ستشمل 85% أسئلة اختيار من متعدد على التابلت و15% أسئلة شفهية ورقية في وقت واحد، أما بالنسبة للمدارس غير المُجهزة إلكترونيًا والطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت، فسيتم إجراء الامتحانات ورقياً.

وتابعت أنه تم التنسيق مع قطاع الكهرباء والوحدات المحلية لمنع انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف فرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات ورصد أي شكاوى أو مشكلات.

وأكدت قرني أن امتحانات طلاب الدمج ستجرى ورقيًا في نفس مواعيد أقرانهم ووفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة.

IMG-20240508-WA0047

IMG-20240508-WA0048

IMG-20240508-WA0044

IMG-20240508-WA0045

IMG-20240508-WA0046

IMG-20240508-WA0043

IMG-20240508-WA0040

IMG-20240508-WA0041

IMG-20240508-WA0042

IMG-20240508-WA0039