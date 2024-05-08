إقبال كبير على مراكز الفيوم لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز محافظة الفيوم إقبالاً كبيراً من المواطنين لتقديم ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك مع اليوم الثاني لبدء تلقي الطلبات، وذلك في ضوء القرار الجديد رقم 187 لسنة 2023، وتأكيدًا على حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين الراغبين في التصالح.

المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن المراكز التكنولوجية قد تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والتجهيزات الفنية، كما تم تدريب القوى البشرية على مدار الساعة لتلقي طلبات التصالح وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين.

وأشار التوني إلى أنه قد تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية برئاسة المحافظ بحضور القيادات التنفيذية وممثلي مختلف الجهات ذات الصلة، وذلك للتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتسريع وتيرة إنهاء ملفات التصالح في أسرع وقت ممكن.

وأضاف معاون المحافظ أنّه تم تدريب القوى العاملة في المراكز التكنولوجية ومسئولي المنظومة في الوحدات المحلية على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان سرعة وسهولة إنهاء إجراءات التصالح.

وأكد التوني على أنّه تم توفير نموذج إلكتروني جديد "أبليكشن" على الهاتف المحمول ليتمكن المواطنون من ملء كافة البيانات المطلوبة بسهولة، وسيتم تحويل الطلبات إلكترونيًا إلى المركز التكنولوجي التابع للمواطن لاستكمال باقي الإجراءات.

وأخيرًا، شدد معاون المحافظ على حرص المحافظة على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

التقديم للتصالح على مخالفات البناء

ويمكن للمواطن التقديم للتصالح على مخالفات البناء عن طريق الحصول على شهادة البيانات وملء المعلومات عن المخالفة ونوعها والمساحة وجهة الولاية وعرض الشارع، واستطلاع رأي جهة الولاية في التصالح،وإرفاق المستندات المطلوبة، منها: «كروكي للموقع، صورة فوتوغرافية للعقار، صورة فضائية، رأي الأملاك»، وفي حالة تجاوز قيود الارتفاع، يتم أخذ رأي وزارة الطيران، وتستغرق شهادة البيانات نحو 15 يومًا للانتهاء منها، بعدها يقدمها المواطن للمركز أو يرفعها بالمستندات على الموقع الإلكتروني بصور واضحة.

وتضم مستندات التصالح نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة، وصفة مقدم الطلب، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة قيد للمهندس، وإقرار بصحة المستندات.