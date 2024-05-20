حسين لبيب يشيد بالروح القتالية للاعبي الزمالك

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على الاحتفال مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بلقب الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان في مباراة إياب نهائي البطولة.



وأشاد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بالأداء الرجولي للاعبين ووجه لهم الشكر على الروح القتالية للفريق في مباراة اليوم وتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.



وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.