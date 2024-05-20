أيمن يونس: الزمالك كان يحتاج لبطولة الكونفدرالية من أجل استعادة الكبرياء

أعرب أيمن يونس نجم الزمالك السابق، عن سعادته بتتويج الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية، مؤكدًا أن النادي كان يحتاج لاستعادة الكبرياء من خلال التتويج بهذه البطولة، كما أن المكافأة المالية سوف تساهم في حل العديد من الأزمات.

وقال في تصريحات إعلامية: "لاعبو الزمالك لم يكونوا معتادون على الضغط العصبي الشديد، وكان هناك حالة قلق شديدة، ولكن الفوز بالبطولة بداية نحو مزيد من البناء في قطاع كرة القدم".

وأضاف: “جمهور الزمالك تحمل عبئ كبير، وظهر ذلك في مساندة ودعم الفريق الأبيض خلال المحطات الصعبة، والجماهير لها دور كبير في هذا التتويج، وعندما كنت أكتب كلمة في حسابي على على "تويتر"، يتحول الجمهور للدعم نحو كل اللاعبين".

وواصل: "سعيد بالأجواء الحالية، وتهئنة مجلس إدارة النادي الأهلي وكل الأندية لفريق الزمالك بعد التتويج باللقب، وذلك بمثابة العودة الحقيقية إلى المفهوم الصحيح للرياضة".

وزاد: "رسالة مجلس الأهلي ستكون بمثابة صدمة نفسية لبعض (المتطرفين)، لأننا نتمنى أن يتوج الأهلي أيضا باللقب، ونلعب سوبر إفريقي يشاهده العالم كله".

وأكد أن مواجهة الأهلي والترجي ستكون صعبة، والفريق الأحمر يمتلك جودة وخبرات كبيرة للاعبين، وقادر على الفوز باللقب.