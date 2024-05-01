مياه الفيوم تتابع مردود أثر التدريب في رفع كفاءة العاملين

قامت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة بتشكيل لجنة متخصصة لقياس مردود أثر التدريب على العاملين خلال عام 2024.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن عملية قياس أثر مردود التدريب يهدف لتقييم فعالية برامج التدريب وتأثيرها على الأداء العام للشركة وموظفيها و مدى تحقيق برامج التدريب للأهداف الموضوعة ومدى تحسن أداء الموظفين بعد اجتيازهم للبرامج التدريبية وعمل مقارنات ما قبل وما بعد التدريب، وقياس الأداء باستخدام معايير محددة.

أوضح أهمية التدريب لتنمية الموارد البشرية التي تسعى لها الشركة لكون العنصر البشري المحرك الأساسي لتطوير وتحقيق أهداف وتطلعات الشركة وزيادة قدرات ومهارات العاملين وأن الإهتمام بتطوير هذه القدرات والمهارات سيكون له عائد إيجابي على العاملين والشركة خاصة في ظل التطورات المتسارعة في أنظمة العمل ، والذي يتطلب ضرورة التحسين بشکل مستمر لبرامج التدريب وتزويد العاملين بالمهارات والمعارف والقدرات العلمية والعملية لمواجهة هذه التطورات وتحويلها إلى عائد إيجابي في صالح الشركة والمواطنين على حد سواء ، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمود الغندقلي مدير عام التدريب ان تفعيل منظومة قياس مردود التدريب تسعى الي تحسين جودة التدريب وتعزيز أداء الشركة وموظفيها

وأوضح سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية انه قد استمر قياس المردود لمدة اربعه متواصلة بمركز التدريب وبمواقع الشركة للقطاعات والادارات المختلفة.

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