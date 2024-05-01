استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم

عقد منسقي مشروع التنور المجتمعي الدوري برئاسة الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١ .

وجاء ذلك بإشراف الدكتورة آمال ربيع، مدير المشروع، وبحضور منسقي المشروع لكليات الجامعة (كلية التربية، وكلية التربية النوعية، وكلية الخدمة الاجتماعية، وكلية دار العلوم، وكلية الآداب، وكلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية الآثار، وكلية السياحة والفنادق، وكلية الألسن).

أوضح الدكتور عاصم العيسوي أن عدد المتحررين من الأمية بلغ (٢٤٠٩٧) حتى دورة يناير الماضي من أبناء محافظة الفيوم ومصرنا الحبيبة، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها النتيجة النهائية لدورة يناير، وموقف كل كلية من الكليات المشاركة، وجدول زيارات الدعم الفني والمستهدف لكل كلية لمحو أميتهم موزعة على المراكز بمحافظة الفيوم.كما تم مناقشة، والبيان الإحصائي لعدد الفصول المفتوحة والدراسين وموقف كل كلية من كليات الجامعة المشاركة حتى دورة أبريل.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة آمال ربيع، تطور مشاركة جامعة الفيوم في الدورات السابقة وفق التقرير الصادر من المجلس الأعلى للجامعات وهيئة محو الامية وتعليم الكبار قبل بداية المشروع من ٢٠١٤ :٢٠٢٠ حيث تم محو أمية (٦١) وبعد بداية المشروع وحتي يناير ٢٠٢٤ تم نجاح ٢٤٠٩٧ من أبناء محافظة الفيوم ومصرنا الحبيبة.

كما عقدت جلسة عصف ذهني حول سبل التغلب على الصعوبات وآليات تنفيذ قرار مجلس الجامعة.

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