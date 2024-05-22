بالصور.. أهالي قرية سنتريس يشيعون جثامين 5 فتيات ضحايا لقمة العيش

شيع المئات من أهالي قرية سنتريس التابعه لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثامين 5 فتيات من بنات القرية من ضحايا لقمة العيش "حادثة غرق ميكروباص معدية أبوغالب" وهم: جنى عبد الله هيكل، شهد محمد عبد الجواد، تهاني سيد سليمان، زينب أحمد لطفي"، وأدوا صلاة الجنازة من المسجد الكبير بالقرية.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد تفقدا أمس، موقع حادث معدية الرياح البحيري أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة لتقديم الدعم اللازم للأسر وذويهم ومتابعة جهود البحث والإنقاذ وتقديم خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وأشار محافظ المنوفية إلي تواجد الأجهزة التنفيذية والمعنية علي مدار الساعة للمتابعة اللحظية للحادث وتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات، فضلا عن إستمرار رفع درجة الطوارئ بمستشفيات أشمون لاستقبال الحالات المصابة والتعامل الفوري معها.

وأضاف محافظ المنوفية إلى أنه في إطار خطة الدولة لخدمة الأهالي وتوفير سبل الإنتقال الآمنة بين جانبي الرياح داخل محافظة الجيزة من الجانبين والقادمين من محافظة المنوفية، جاري الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لكوبري بموقع الحادث تمهيدًا لتشغيله قريبًا لخدمة المواطنين، وأشار محافظ المنوفية إلي أن المؤشرات الأولية في وقوع الحادث تشير الي إهمال سائق السيارة وتركها دون شد الفرامل مما تسبب في وقوع الحادث وعلي الفور تم ضبط سائق السيارة وستتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وقدم محافظ المنوفية خالص تعازيه لأسر المتوفين داعيا المولي عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا استمرار متابعته اللحظية للحادث لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم.

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