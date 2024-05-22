بالزغاريد.. تشييع جثامين 4 فتيات بقرية القناطرين بالمنوفية

بالزغاريد ودعت أمهات شهداء لقمة العيش فتياتهم، فجر اليوم الأربعاء، إلى مثواهم الأخير، حيث شيع المئات من أهالى قرية القناطرين بمركز أشمون فى محافظة المنوفية، جثامين 4 فتيات من أبناء القرية دفعه واحدة وسط حالة من الحزن الشديد.

وكان المئات من الأهالى قد شيعوا، منذ قليل، جثمان الطالبة آلاء عبد المجيد ليصبح إجمالى الجثامين التى استقبلتهم القرية حتى الآن 5 جثامين لشهداء لقمة العيش.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد تفقدا، أمس الثلاثاء، موقع حادث معدية الرياح البحيري أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة لتقديم الدعم اللازم للأسر وذويهم ومتابعة جهود البحث والإنقاذ وتقديم خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأشار محافظ المنوفية إلى تواجد الأجهزة التنفيذية والمعنية على مدار الساعة للمتابعة اللحظية للحادث وتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات، فضلا عن استمرار رفع درجة الطوارئ بمستشفيات أشمون لاستقبال الحالات المصابة والتعامل الفوري معها.

وأضاف محافظ المنوفية إلى أنه في إطار خطة الدولة لخدمة الأهالي وتوفير سبل الانتقال الآمنة بين جانبي الرياح داخل محافظة الجيزة من الجانبين والقادمين من محافظة المنوفية، جاري الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكوبري بموقع الحادث تمهيدًا لتشغيله قريبًا لخدمة المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المؤشرات الأولية في وقوع الحادث تشير إلى إهمال سائق السيارة وتركها دون شد الفرامل مما تسبب في وقوع الحادث وعلي الفور تم ضبط سائق السيارة وستتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وقدم محافظ المنوفية خالص تعازيه لأسر المتوفين داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا استمرار متابعته اللحظية للحادث؛ لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم.

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