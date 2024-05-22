"أحلى من اللوز".. سر صنعة نساء العمار بنواة بذور المشمش

قال الحاج "أنور عليان" صاحب حقول مشمش بالعمار، أن شجرة المشمش حساسة لا تحب المياه الكثيرة وتحتاج إلى فترة "فطام" 4 شهور؛ لأن جذورها في حالة خمول، ويتم الري الأول في الأول من فبراير ثم تبدأ عمليات التزهير في نهاية نفس الشهر ويتم ريه مرة أخرى في الأول من مارس، وبعدها يكتمل التزهير وبعد أسبوعين يتم رش الأشجار لحمايتها من البياض الدقيقي وفي شهر أبريل يتم رش الذبابة حتى لا تصاب الثمرة ويصيبها الدود ثم الرشة الأخيرة في أول مايو لحماية الثمرة والشجرة من تفحمها بسبب العنكبوت.

وأضاف أن بشاير المحصول هذا العام أفضل بكثير من العامين الماضيين وتظهر في نهاية أبريل ويصل الكيلو وقتها إلى 40 جنيها وبعد 15 يوما يظهر المشمش ويغرق الأسواق ويباع من على الأشجار بأسعار تتراوح من 6 إلى 12 جنيها حسب النوع والحجم ويزيد سعره مرة أخرى في نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن عمر أشجار المشمش يتراوح ما بين 60 إلى 100 عام، ويختلف عن الأشجار الجبلية التي لا يتعدى 12 عامًا، إلى جانب الطعم واللون.

وأشار إلى أن القرية يوجد بها "سوق رئيسي" يتجمع به التجار لشراء المحصول من المزارعين عن طريق مزاد علني ويحصل التاجر صاحب أعلى سعر على المنتج ويستعين بالسيدات وأطفال القرية في تعبئة المشمش داخل الكراتين المطبوع عليها شعار القرية "مشمش العمار"، ولفت إلى أن شجرة المشمش أفقر شجرة في الخدمة لأنها لاتحتاج إلى مياه أو أسمدة كثيرة، فالسماد البلدي والأزوتي يتم وضعه مرة واحدة فقط في السنة ويعد صنف "الكانينو" من أجود الأنواع وكان يتم تصديره بكميات كبيرة إلى معظم الدول العربية وفرنسا لتميزه بطعمه الفريد، وأكد أنه يتم عقد ندوات توعية وإرشادية للفلاحين بالتنسيق مع الجمعية الزراعية بالقرية، وإدارة طوخ الزراعية، باعتبار المشمش ثروة قومية وذلك للحفاظ على أشجار المشمش وإعطاء النصح والإرشاد على أنواع المبيدات الآمنة وأماكن بيعها.

وأضاف أن نساء العمار لهم صنعة فريدة في تحويل نواة بذور المشمش إلى مكسرات تكون أطعم من "اللوز" حيث يتم غمر النواة في مياه لمدة تتراوح من يوم إلى يومين ثم كسرها واستخلاص نواة البذور، ونقعها في مياه مالحة ثم تحميصها وتعتبر تلك الصنعة فريدة بنساء القرية ومشهورة بين البيوت، مؤكدًا أن من ليس لديه حقول مشمش بالقرية فهو أكثر الحاصلين عليه خلال الموسم، حيث يقوم كل الأقارب والجيران بتوزيع الهدايا في كراتين تحمل اسم مشمش العمار، ويقوم الجميع بإهداء بعضهم البعض وذلك نظرًا لاختلاف شكل وطعم كل ثمرة، فيسعى الجميع إلى الافتخار بما أنتجته أراضيه من محصول مميز وفريد.

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