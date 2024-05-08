الحماية المدنية تسيطر على حريق بمطعم ببرج سكني بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بأحد المطاعم لبرج سكني مكون من 15 طابقًا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بأحد المطاعم ببرج سكني مكون من 15 طابقًا، بحي المسلة بمدينة الفيوم.

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق، وتبين أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي، ولم يمتد خارج المطعم.

وتم السيطرة على الحريق وإخماده النيران، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.