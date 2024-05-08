ads
الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمطعم ببرج سكني بالفيوم

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بأحد المطاعم لبرج سكني مكون من 15 طابقًا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بأحد المطاعم  ببرج سكني مكون من 15 طابقًا، بحي المسلة بمدينة الفيوم.

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق، وتبين أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي، ولم يمتد خارج المطعم.

وتم السيطرة على الحريق وإخماده النيران، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الفيوم أحد المطاعم برج سكني حريق النيابة العامة